بلقيس فتحي تتخلى عن شعرها وتكشف السبب

فاجأت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، متابعيها بالظهور بشعر قصير للغاية بعد يوم واحد من حضورها عرض دار فالنتينو خلال فعاليات أسبوع الموضة بباريس والتي ظهرت فيه بتسريحة شعر وصفها الجمهور بالغريبة.

بقليس فتحي تتخلى عن شعرها الطويل

ونشرت بلقيس فتحي صوراً وفيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام وهي تقوم سيارتها، واستعرضت في الصور قصة شعرها الجديدة بعد أن تخلصت من جزء كبير للغاية منه.

وظهرت بلقيس فتحي في الفيديو وهي تقود سيارتها على أنغام أغنية بتفكر في إيه، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، واكتفت بتعليق مقتضب قائلة: "أخيراً شعر قصير".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور بلقيس فتحي، وتفاوتت ردود أفعالهم ما بين الإعجاب بشكلها الحالي، وبين تشبيها بالفنانة المغربية بسمة بوسيل، حيث أكدت الكثير من التعليقات أنها أصبحت تشببها كثيراً بهذه القصة وطول الشعر المتقارب بينهما حالياً.

بلقيس فتحي تكشف سبب قصة شعرها

وحول سبب الـ New Look الذي لجأت له بلقيس فتحي، كشفت الفنانة الإماراتية عن السبب من خلال فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات.

وأوضحت بلقيس فتحي أنها قررت التخلص من الشعر المستعار "الاكستنشن Extension " خاصة أن شعرها يحتاج إلى فترة من الراحة والعلاج بالإضافة إلى رغبتها في الحصول على شكل جديد بسبب شعورها بالملل من شكل شعرها الطويل الذي ظلت به لفترة طويلة.

وقالت بلقيس فتحي: "قصيت شعري طبعاً وشلت الاكستنشن وبالمرة شعري يرتاح وأسوي علاجات وبالمرة أغير لأني حقيقي مليت من الشعر الطويل فقلت خليني أقصه"، مؤكدة أنها تشعر براحة شديدة بعد أن قامت بهذه الخطوة، معلقة: "سوبر راحة، سوبر خفة، هذا هو الشعور".

يذكر أن بلقيس فتحي ظهرت خلال جلسة التصوير التي خضعت لها منذ أيام لصالح دار فلانتينو بتسريحة شعر بدت فيها كأنها تخلت عن شعرها الطويل، واعتمدت على شهر مثبت على جبهتها منحها مظهر غريب.

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