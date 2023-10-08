ميرنا وليد - بيروت - توفيت مصممة الأزياء العالمية شاونا تربشيك، عن عمر 56 عاماً.

تربشيك تم ترشيحها لجائزة إيمي، بعد مشاركتها في تصميم أزياء مسلسل The Mandalorian، وكانت آخر أعمالها تصميم أزياء مسلسل Ahsoka، من عالم Star Wars.

حازت المصممة الراحلة شاونا تربشيك عدة جوائز إيمي وجائزة CDG، وهي واحدة من أبرز مصممي أزياء الخيال العلمي في هوليوود، وكانت مبدعة في تصاميمها، وتزرع الفرح بين كل أصدقائها وزملائها، كما كانت عضو مميزاً في عائلة Star Wars/Lucasfilm، وعضو محبوباً في مجتمع مصممي الأزياء ونقابة مصممي الأزياء.

كانت هذه تفاصيل خبر الموت يغيب مصممة أزياء عالمية لمع نجمها في هوليوود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.