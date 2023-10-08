جمال إبنة يورغو شلهوب الصغيرة حديث الجمهور.. وصورة تحدث ضجة واسعة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني يورغو شلهوب الجمهور صورة له برفقة إبنتيه، عبر حسابه الخاص.

وخطفت إبنته الصغرى الأنظار إليها بجمالها وخفة دمها، وعبر الجمهور عن إعجابهم الشديد بها، كما شبهوها بوالدها، وعلق يورغو قائلاً: "أحلى عيلة".

وكان الممثل اللبناني قد عبر عن رأيه بفكرة الوطنية الموجودة في لبنان، حيث كتب: "كل مين فاتح وطنية على حسابو و بزعّق على شي ما معو خبرو مع تخوين كل مين عارضو و"رفعه" لرتبة عميل أو عمالة و هني كلن مجرد دمى حتى ما معن من الوكيل لا وكالة ولا كفالة. عندما يصبح الفرد مواطن نتكلم عن وطنية طالما هناك تبعية داخلية كانت أو خارجية إنسى وطن وانسى وطنية".

ويستمر يورغو دائماً في التعبير عن آرائه بمواضيع تخص لبنان، ومؤخراً كتب :"انفصل الضمير ،انقسم الشعب "أكثر"، انفصم الشخص "كلياً" ،ضاع الإعراب وفقد الوزن والتوازن "نهائياً".

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