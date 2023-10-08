هل تصل ثروة إليسا إلى الـ 48 مليون دولار؟ هذا ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن مقال نشرته مجلة فوربس الأميركية، حول إمتلاكها ثروة تقدر بـ 48 ملين دولار.

وإمتنعت إليسا عن تأكيد أن نفي الخبر، مؤكدة أنها تستثمر أموالها في العديد من الدول، واكتفت بقولها إن الرقم المعلن عنه "مبالغ فيه".

وقد عُرفت الفنانة اللبنانية إليسا بصراحتها الكبيرة، وبأنها لا تخشى من أن تُعبّر عن آرائها أكانت فنية أم سياسية أم إقتصادية أم إجتماعية، وأصبحت صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي منبراً لكي توصل الرسائل الى محبيها ومتابعيها.

مواقف كثيرة إتخذتها إليسا إن كانت في حياتها الشخصية، أو مواقف مع أشخاص آخرين من أصدقاء وفنانين وسياسيين ومقربين.

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