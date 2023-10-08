ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي تعيش قصة حب جديدة، وقد إنتشر مقطع فيديو لها وهي بين أحضان حبيبها جورج الجميل، من إحدى السهرات، وقد قام بتقبيلها على خذها برومانسية كبيرة.
وبريجيب كانت متزوجة من الشاب رامي العقل، إلا أنهما انفصلا عن بعضهما بعد فترة وجيزة
يذكر أن آخر أغنيات بريجيت ياغي كانت تحمل عنوان "كان بنّا كتير"، من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع جمال ياسين.
وقد تمّ تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبنانيّ جاد شويري، وذلك في منطقة عاليه اللبنانيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة حب جديدة في حياة بريجيت ياغي.. وفيديو جريء ورومانسي للغاية يجمعها بحبيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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