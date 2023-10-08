قصة حب جديدة في حياة بريجيت ياغي.. وفيديو جريء ورومانسي للغاية يجمعها بحبيبها

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي تعيش قصة حب جديدة، وقد إنتشر مقطع فيديو لها وهي بين أحضان حبيبها جورج الجميل، من إحدى السهرات، وقد قام بتقبيلها على خذها برومانسية كبيرة.



وبريجيب كانت متزوجة من الشاب رامي العقل، إلا أنهما انفصلا عن بعضهما بعد فترة وجيزة

يذكر أن آخر أغنيات بريجيت ياغي كانت تحمل عنوان "كان بنّا كتير"، من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع جمال ياسين.

وقد تمّ تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبنانيّ جاد شويري، وذلك في منطقة عاليه اللبنانيّة.

