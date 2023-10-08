أمل محمد تكشف كواليس "أمر إخلاء" وهذه علاقتها بـ عبد الله عبد الرضا

ميرنا وليد - بيروت - أنهت الممثلة الإماراتية أمل محمد تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل "أمر إخلاء"، من تأليف الكاتبة مريم الهاجري، وإخراج عبد الرحمن السلمان، وتجسد أمل محمد في العمل دور الأم، وتجمعها مواقف كوميدية مع المحيطين بها، خصوصاً مع ابنها، الذي يجسد دوره الممثل الكويتي عبد الله عبد الرضا.
وأوضحت أمل محمد، في حديثها لجريدة "الراي" الكويتية، أن الجزء الثالث من "أمر إخلاء" لا يقل أهمية عن الجزأين السابقين، وهو امتداد لنجاحهما، رغم اختلافه عنهما في الطرح والمضمون، وسيعرض المسلسل خارج الموسم الدرامي لشهر رمضان.
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