رسالة مؤثرة من شريهان للشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة شريهان عن حزنها الشديد بما يحدث في فلسطين.

ووجهت شريهان رسالة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، قالت فيها: "سلامٌ لأرضٍ خُلقت للسلام و ما رأت يومًا سلاما".

وأضافت: "لفلسطين الحق في الدفاع عن نفسها، الشعب الفلسطيني بجميع فئاته يعيش إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال تحرق اراضيهم واملاكهم ومنازلهم وتجبرهم جبراً على التهجير من منازلهم وغيرها من الأفعال التي تحقن وتحرق القلب وتعدم الثقة وتقتل الأمل في أي مستقبل..حصار وذل و هوان!!".

وتابعت: "الشعب الفلسطيني يعيش مأساة إنسانية ظالمة كارثية ليس لها مثيل، و من حقه أن يدافع عن نفسه في إطار القانون الدولي ولكن أين هو القانون الدولي ؟!!! ".

وأكملت: "انفجار فصائل المقاومة الفلسطينية في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين هو ردة فعل نتيجة لإحتقان وظلم طال في قلب كل الشعب الفلسطيني والاستمرار أفعال متكررة وكثيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته وتهجير وحرق منازلهم وتزييف الحقائق".

واختتمت شريهان تعليقها: "اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.. اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين وشعبها الأصيل، اللهُم سلم جميع المدنيين، اللهُم كُن لهم عوناً ونصيراً يا رب العالمين".

وفي وقت مبكر من صباح يوم 7 أكتوبر ، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة