مارك حجار: جائزة جديدة لـ"صاحبتي" وسعيد بمشاركتي في المهرجانات الدولية باسم بلدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الممثل مارك حجار عن حصول فيلمه القصير "صاحبتي" على جائزة جديدة في الدورة الـ 15 من مهرجان كالي الدولي للفيلم القصير في كولومبيا.

تنافس الفيلم مع أفلام المسابقة الرسمية الدولية والتي جاءت من 7 دول، بينها: البرازيل وشيلي وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وبيرو، وحصل على منحة خاصة من WeMakeColor.

وقال في بيان صحفي "شعرت بالسعادة بالجائزة الجديدة التي انضمت لعدد كبير من الجوائز التي حصل عليها الفيلم في أكثر من 10 دول مختلفة، منها: إيطاليا وفرنسا والسويد والأردن والمغرب وتونس والبرازيل وأيرلندا وأخيرا كولومبيا، وسعيد بأني أقوم بتمثيل بلدي في أكثر مجال أحبه وهو صناعة الأفلام، وأيضا حبي للتمثيل، ففي كل مرة يحصل فيها الفيلم على جائزة أشعر بالفخر بتمثيل اسم بلدي في المهرجانات الدولية، وأنا سعيد بالعمل مع كل فريق الفيلم بداية من كوثر يونس كاتبته ومخرجته وإلهام صفي الدين شريكتي في البطولة وساندرو كنعان وبالطبع المخرج والمونتير الكبير خالد مرعي".

وكان الفيلم بدأ رحلته بكونه الفيلم المصري الأول الذي يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وبعدها فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، كما شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان عمان السينمائي، وفي الدورة الـ 45 للمهرجان العالمي أفلام المرأة في فرنسا، كما شارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان دبلن السينمائي الدولي بأيرلندا، وغيرها من المهرجانات.

"صاحبتي" ينتمي لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته 17 دقيقة واشتركت كوثر في كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، وبطولة مارك حجار وإلهام صفي الدين وفاضل الجارحي وسونيا فريد.