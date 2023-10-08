رئيس شرم الشيخ المسرح يوجه الشكر للنجم محمد صبحي على رئاسته للجنة العليا للمهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وجه المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الشكر للفنان الكبير والنجم محمد صبحي ، على رئاسته للجنة العليا للمهرجان على مدار ثلاث دورات

وأهداه الغرباوي شهادة تقدير وشكر وباقة من الزهور، وذلك أثناء حفل تخرج دفعة جديدة من "ستديو الممثل" بمسرح محمد صبحي بمدينة سنبل.

وقال الفنان الكبير محمد صبحي عقب تكريمه: أنا سعيد جدا بتلك التجربة لأن المهرجان من أفضل المهرجانات تنظيما وإدارة وكل دورة يتطور عن الدورة التي قبلها وأنا دائما داعم للمهرجان ولكل الشباب

وفي كلمته قال المخرج مازن الغرباوي: انتهزت تلك الفرصة بتخريج دفعة جديدة من تلامذة الأستاذ محمد صبحي وأنا أعلم مدى إحساسه بهذا اليوم وهو وسط تلامذته وتخريج دفعة جديدة من استديو الممثل وهو يكمل مسيرته الدائمة والمستدامة في تخريج أجيال جديدة، ولذلك فضلت وأحببت كواحد من أبنائه أن أشكره على دعمه لفكرة المهرجان منذ دورته الأولى، وشرف المهرجان بتكريمه واطلاق دورة باسمه، ثم رئاسته للجنة العليا لمدة ثلاث دورات، ولذلك أشكره علي دعمه الدائم والمستمر لنا في رحلة المهرجان حتي وصوله للدورة الثامنة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الحالية اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .