موعد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل "ورق التوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تبدأ قناة cbc الأسبوع المقبل، عرض أولى حلقات مسلسل "ورق التوت".

وروجت القناة، عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، من خلال مقطع دعائي يكشف عن الإطار العام الذي تدور من خلاله أحداث المسلسل، المقرر عرض أولى حلقاته يوم السبت 14 أكتوبر من الشهر الجاري.

تدور قصة مسلسل "ورق التوت"، من خلال مجموعة من الأشخاص يجمعهم الفن في العمل والدراسة، وتتصاعد الأحداث في ظل الفوارق الاجتماعية والثقافية، كما يتطرق إلى كثير من المشكلات والقضايا التي تهم المجتمع بوجه عام.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، خالد أنور، نور النبوي، سلوى عثمان، عمرو صلاح، تامر مجدي، يارا جبران، مصطفى منصور، تأليف عبادة نجيب، إخراج حسام علي