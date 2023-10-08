أحمد سعد يحيي حفل مباراة مصر وزامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل مباراة مصر وزامبيا.

وروج سعد، لحفلته التي ستقام على استاد "هزاع بن زايد" بـ الإمارات، والمقرر إقامتها يوم 12 أكتوبر الجاري، ونشر سعد بوستر الحفل على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

يذكر أن النجم أحمد سعد تألق في احتفالية نصر أكتوبر المجيد، إذ قدم أغنية خاصة احتفالًا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر بعنوان "البلد دي ما بتوقعش ومعاها ربنا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية وقادة القوات المسلحة، وبرع أحمد سعد في تقديم الأغنية بشكل لاقى تفاعل الحضور بشكل كبير.