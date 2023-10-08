شكرا لقرائتكم خبر عن هوايات مارسها أحمد مظهر بعيدا عن التمثيل.. في ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر، إلى جانب موهبته التى ظلت بينا إلى الآن من خلال أدواره، كانت له هوايات أخرى تميز بها كالفروسية، ورياضة الرماية وضرب النار وكان ذلك بسبب تخرجه من الكلية الحربية، كان يهوى العيش وسط الطبيعة وذلك فى مزرعته.

وفى لقاء غير تقليدى قامت المذيعة ناهد جبر بعمل لقاء خاص مع أحمد مظهر فى مزرعته وقامت بتقضية يوم معه فى المزرعة، وتعرفت على جوانب خفية فى حياته وهواية زراعة الورد، ومن ثم هوايته التى اقتربت إلى الاحتراف وهى ركوب الخيل التى اشتهر بها.

وتحدثت معه عن مسيرته الفنية وأول فيلم قام بتمثيله وهو "ظهور الإسلام" وكان وقتها ظابط فى الجيش المصرى، وقال مظهر إن فيلمه المفضل هو فيلم "الناصر صلاح الدين"، وقال إنه يحب الممثل الذى يقوم بالعمل فى السينما والمسرح والإذاعة وأيضا الإخراج، وتتطرق فى الحديث عن تجربته فى الإخراج وأخطاءه التى ارتكبها

قدم أحمد مظهر خلال مشواره الفني أكثر من 160 عملا فنيا، معظمها على الشاشة الكبيرة، إذ أحب الفنان الراحل السينما بشكل كبير، وكانت بدايته عام 1951 من خلال فيلم "ظهور الإسلام- الوعد الحق" وجسد فيه دور عمرو بن هشام أبو جهل، ومن إخراج إبراهيم عز الدين.

ومن أشهر أفلام أحمد مظهر "دعاء الكروان" مع فاتن حمامة من تأليف طه حسين وقصة وسيناريو وحوار يوسف جوهر وإخراج هنري بركات، وأيضا فيلم "واسلاماه" الصادر عام 1961، عن قصة علي أحمد باكثير، وسيناريو روبرت اندروز وحوار يوسف السباعي، وإخراج أندرو مارتن، وأيضا "غرام الأسياد" مع عمر الشريف ولبنى عبد العزيز تأليف يوسف السباعي وإخراج رمسيس نجيب.