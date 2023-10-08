شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عبد الله حلمي فى أول ظهور بعد عملية استئصال الحنجرة بصحبة ياسمين الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت عازفة الهارب ياسمين الحربى صورة بصحبة عازف الكولة عبد الله حلمي، على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من بروفات حفلهما المقرر انطلاقه غداً، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من موسيقي أغاني الزمن الجميل والأغاني المعاصرة لكبار الموسيقيين، منهم سيد درويش، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، جمال سلامة، هاني شنودة، كما أعدت ياسمين مفاجأة فى هذا الحفل وهى ظهور متميز لعازف الكولة الكبير عبد الله حلمي .

وكان عازف الكولة عبد الله حلمى قد خضع في مارس 2022، لعملية جراحية لاستئصال الحنجرة بعد إصابته بسرطان الحنجرة، واستعان بجهاز يدوي لمساعدته على النطق، ثم قام بتركيب جهاز في الحنجرة ليساعده على النطق وممارسة حياته بشكل طبيعى بعيداً عن العمل مرة أخرى.

ويعد عبد الله حلمى واحدًا من أهم عازفي آلة "الكولة" بمصر والعالم العربي، وكان عضوا فى فرقتي عمرو دياب ومحمد منير، و شارك أغنيات ألبومات كل من جمال سلامة وحسن شرارة وهاني شاكر ومحمد منير وعلي الحجار.

يذكر أن ياسمين الحربي مواليد عام 1979 والتحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقي الكلاسيكية وتخصصت في العزف علي الة الهارب وفي عام ١٩٩٦ تخرجت في كلية التربية الموسيقية بعد ان درست الاتى البيانو والعود ، وفي عام ١٩٩٩ بدات رحلتها علي الة الهارب حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور.

أسست ياسمين الحربي، فرقتها الموسيقية عام 2000 وفي فترة زمنية قصيرة أصبح للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمة من اعمال مميزة شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقي العربية التي اعادت صياغتها للتتناسب مع الة الهارب ، بعدها اتجهت للعمل علي اعادة صناعة الهارب ذات الاصول المصرية وفي بداية عام 2004 قدمت اول 8 الات هارب من صناعتها الخالصة وقامت بتوفيرها للخرجين الجدد من الكونسيرفتوار لتساعدهم للحصول علي فرصة عمل وكانت مبادرة ناجحة ساعدت علي انتشار الة الهارب.

قدمت ياسمين الحربي العديد من الحفلات بدار الاوبرا المصرية والمراكز الثقافية وذاع صيتها في هذا الوقت مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين منهم محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاتة داخل وخارج مصر هذا الى جانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية وتقديرا لها حرص العديد من وزراء دفاع الدول فرنسا ، اليونان ، العراق ، لبنان ، قبرص ، الصين ، كوريا الجنوبية ، امريكا وروسيا علي تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها ، شاركت في العديد من احتفالات الدول بمناسبتها القومية منها الامارات العربية المتحدة ، المانيا ، المملكة العربية السعودية و اليونان ، حرصت علي تقديم حفلات دورية لاهل جنوب مصر في المعابد وعلي ضفاف النيل في الاقصر واسوان وشاركت في افتتاح مسرح الدراما بدار الاوبرا الجديدة اكبر مدينة ثقافية وفنية في مصر الحديثة بالعاصمة الادارية ، قامت باهداء السلام الوطني لدوله الامارات العربيه المتحده في العيد الوطني عام زايد 2018 واهدته لشرطة الفچيره من علي ضفاف النيل شكرا وعرفانٱ للجميل.