شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تغلق باب تلقى طلبات المشاركة بمسابقة مهرجان الموسيقى العربية الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، إشراف المايسترو هاني فرحات مدير المهرجان في تسجيل الراغبين فى المشاركة بمسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب، ومسابقة الارتجال في العزف على آلات (القانون، العود، الكمان، الناي، التشيللو)، ومسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالمقامة على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثين، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في العالم العربي، وذلك إلى يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر ليغلق باب تلقى الطلبات.



لجنة تلقى الطلبات



لجنة تلقى الطلبات لجنة تلقى الطلبات

تهدف المسابقات إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصةً الوطن العربي.

للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول شروط ونظام المسابقات وتفاصيل آلية التسجيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية أو من خلال الرابط المباشر https://is.gd/vKBYid مع تحديد موعد انتهاء التسجيل يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، على ان توفر دار الأوبرا المصرية في خلال فترة المسابقة الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج