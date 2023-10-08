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اتحاد النقابات الفنية يدين الاعتداءات على المقدسات ويشيد بروح أبناء فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - أدان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".

وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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