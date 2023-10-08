شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النقابات الفنية يدين الاعتداءات على المقدسات ويشيد بروح أبناء فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان اتحاد النقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، اعتداءات الإسرائيليين على المقدسات، وأشاد بروح أبناء فلسطين فى الدفاع عن الأرض والعرض، حيث قال في بيان رسمي: "بعد معاناة الغدر والجحود والاعتداء على المقدسات بكل جبروت وسطوة، المستوطنون والجنود يعربدون ويعيثون الفساد ويدنسوس الأرض".

وتابع البيان: "طوفان الأقصى علم دروس الروح القتالية والدفاع عن الأرض والعرض لأبناء فلسطين، نستنكر الاستفزازات اليومية والاعتداء الغاشم، عاشت فلسطين حرة أبية.. عاش المسجد الأقصى المبارك".