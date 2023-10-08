شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمى لفيلم "آل شنب" تمهيدا لعرضه فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" المقرر عرضه عالميا للمرة الأولى في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجارى، حيث يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتصدر البوستر جميع أبطال الفيلم.

فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.



