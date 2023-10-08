ميرنا وليد - بيروت - تلقت الممثلة المصرية إنتضار وابل من الإنتقادات، بعد تصريحاتها الأخيرة التي وصفت بالجريئة للغاية.

وأكدت إنتصار أنها تشجع السينما المليئة بالقبلات، وأنها ترفض مصطلع السينما النظيفة.

وقال إنتصار: "أنا بحب أكيد المذيعين والمعدين المتطفلين لما بيسألوني عن القبلات، مالها القبلة يعني؟، ام كلثوم غنت للقبلة كارهين القبلة ليه؟، إحنا متربين على سينما كلها قبلات، وماله المايوه موجود وبيتباع في الشارع، ليه عايزين تاخدوا تصريح على لساني تدينوا بيه المايوه؟، مانا بلبس المايوه انزل بي البحر مش مقاطعاه، حرام عليكم بيقيتوا تافهين، لما تختصر الفنان وتقعد تتكلم عن القبلات فقط تبقوا تافهين، يعني إي سينما نظيفة مغسولة يعني؟!".|

وعن تصريحاتها بشأن الأفلام الإباحية، فقالت: "كنت في البرنامج وبنعمل حلقة عن أسباب مشاهدة الفيديوهات الاباحية، فناس قالت بنصبر نفسنا، فأنا قلت الناس بتتفرج ليه؟!، كنت عايزة اجد أسباب، منها الفضول والمراهقة وأحيانا بيكون مرض، إجابة عادية، لكن مقولتش أنا بدعم الفرجة على الأفلام الإباحية. في زميلة على شمالي قالت تعليق انقح مني، وقعدت تشرح سابوا كلامها ومسكوا فيا، وإحنا بنتقاضي أجر مقابل اللي بتقوله".

كانت هذه تفاصيل خبر إنتصار بتصريح جريء: "إحنا متربين على مشاهد القبلات في الأفلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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