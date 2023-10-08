زوج كارمن سليمان يحتفل بعيد ميلادها برومانسية.. وهذا عمرها الحقيقي

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الملحن المصري مصطفى جاد بعيد ميلاد زوجته الفنانة المصرية كارمن سليمان الذي يوافق يوم أمس السبت الـ 7 من شهر تشرين الأول.



وشارك مصطفى الجمهور مجموعة صور رومانسية له برفقة كارمن التي أصبحت تبلغ من العمر الـ 29 عاماً، وأرفقها يتعليق تحدث فيه عن مدى حبه لها، كم وصفها بصديقته وشريكة حلمه، وقال: "صاحبتي وشريكة حلمي، وحياتي كلها وروح قلبي وسندي وقوتي في عز لحظات ضعفي، بحبك فوق ما تتخيلي بس انت اكيد عارفة صح..". وأضاف متمنياً لها عيد ميلاد سعيد: "سنة سعيدة يا توأم روحي".