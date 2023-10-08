في ذكرى زواجهما الـ 13.. تعرفوا إلى فارق العمر بين محمد سامي ومي عمر

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية مي عمر بعيد زواجها الثالث عشر من المخرج المصري محمد سامي، وعبرت عن حبها له بكلمات مليئة بالغزل.



وشاركت مي عمر الجمهور صورة رومانسية تجمعها بمحمد سامي وعلقت: "ذكرى سنوية سعيدة يا حبيبي".

أما المخرج المصري، فقرر أن يحتفل بالطريقة نفسها، ونشر صورة عبر حسابها الخاص لمي عمر، وعلق: "ذكرى سنوية سعيدة يا كل شيء، أحبك مي".

وقد تساءل الجمهور عن فارق العمر بينهما، ليتبين أن محمد يكبر مي بـ 6 سنوات، حيث ولد في الـ 2لامن شهر آب عام 1983، أي أنه في الـ 40 من عمره، بينما ولدت مي في الـ 10 من شهر تشرين الأول وعمرها 34 سنة.