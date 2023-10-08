إلهام شاهين تكشف عن وصيتها في حال أصيبت بهذا المرض

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت إبنة شقيقة الممثلة المصرية إلهام شاهي، إلهام صفي الدين، عمتها على الهواء مباشرة، وكشفت الممثلة عن وصيتها لها طلبت منها القيام بـ 3 أشياء في حال أصيبت بمرض الألزهايمر.



وكشفت إلهام أنها أوصت إلهام الصغرى، وقالت: "بوصيها أن لو حصل كده أمنعيني ومتخليش الناس تشوفني وإنتي تاخدي بالك عليا".

أما إلهام صفي الدين فأكدت أن عمتها الممثلة المصرية هي مثلها الأعلى، وأوضحت انها في بداية دخولها المجال الفني لم تأخذ رأيها في أي شيء وكانت تنوي أن تثبت نفسها في المجال وحدها أمام الجميع لكن الآن تأخذ رأي عمتها في الأدوار التي تقدمها لتتعلم منها.