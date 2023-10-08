صباح الجزائري تصدم الجمهور بموقفها من "أم عصام"!!

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة السورية صباح الجزائري عن دورها في مسلسل باب الحارة، وشخصية "أم عصام" التي نالت شهرة واسعة منذ بدء عرض العمل في الـ 2006، حتى الآن.
وخلال حلولها ضيفة على برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الآغا، أطلقت مجموعة من التصريحات التي صدمت الجمهور خلال الإجابة على أسئلة سريعة.
وأكدت صباح الجزائري أن شخصية "أم عصام" والعمل ليسوا أفضل أعمالها، وأنها لا تجامل كما إعتبرت أن الفن السوري والدراما السورية ليست بخير، وأنها لم تحصل على حقها كنجمة بعد.
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