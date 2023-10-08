أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لوالديه وشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة لوالديه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، وشقيقه عمر.

ونشر الفيشاوي صورًا لوالديه، وأخرى تجمعه بشقيقه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حصلت على نجمتين أسطوريتين وأحلى أخ، أحبك كثيرا للأبد عمر الفيشاوي".

ويواصل "الفيشاوي" تصوير مشاهده من فيلم "عادل مش عادل" حيث كشف عن تجسده لعدد من الشخصيات المختلفة بأحداث الفيلم، والفيلم سيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وعرض لأحمد الفيشاوي مؤخراً أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "رهبة" وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب منهم ثراء جبيل، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.

يذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والذي يعيد خلاله التعاون للمرة الثالثة مع المخرج طارق العريان وعدد من نجوم السينما المصرية منهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم والمقرر عرضه تجارياً بحلول عام 2024.