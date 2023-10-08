كندة علوش: "قلوبنا وعقولنا مع أهلنا في فلسطين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة كندة علوش الشعب الفلسطيني، بعد عملية "طوفان الأقصى لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".



وكتبت كندة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس": "إن قلوبنا وعقولنا وصلواتنا ودعائنا مع أهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة.. ربنا ينصركم ويحميكم ويرد العدو عنكم.. يااارب".

وفي وقت مبكر من صباح يوم 7 أكتوبر ، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة