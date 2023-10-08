مي عمر داخل سيارة فارهة في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورتين من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بإطلالة أنيقة، داخل "سيارة" فارهة، ووضعت إيموشن قلب أسود.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "شنو هذا الجمال، مش قادرة أتكلم عن جمالك، رائعة، جمالك في قلبي بجد، النجمة الكبيرة، ملاكي، هو إيه الجمال دا كله، بحبك، ملكة، الحب كله، جمال خيالي، حلوة أوي، قمر".

يذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، تأليف سماح الحريري، إخراج خالد مرعي.