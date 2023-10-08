طرح البوستر الرسمى لفيلم "آل شنب" قبل عرضه في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة سينرجي فيلمز عن البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" المقرر عرضه عالمياً للمرة الأولى في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجاري، إذ يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتصدر البوستر جميع أبطال العمل.

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف، شهيرة ناصف، منتج فني أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد ومع هذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهن وأحفادهن تنفجر المواقف الكوميدية.