السبت.. افتتاح معرض "قصص قصيرة" للفنان إبراهيم فيليب في جاليري قرطبة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يفتتح في السابعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 من أكتوبر الجاري معرض تصوير زيتي بعنوان (قصص قصيرة) للفنان إبراهيم فيليب.

ويدور موضوع اللوحات داخل سوق الحمام، إذ يضم المعرض الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر 25 لوحة زيتية من الحجم الكبير.

وفي بيان صحفي، علق الفنان إبراهيم فيليب على معرضه الجديد قائلا: بعد معرضي السابق (سوق التفاح) شرعت من خلال اهتمامي بالمدرسة التعبيرية بالعمل في مشروع فني عن سوق الحمام إذ أرى أن الأسواق المصرية بها خصوصية وحالة غنية من الإنسانية والفن غير موجودة بأي دولة في العالم، وهو ما دفعني لبدء العمل في تجربة (سوق الحمام)".

وتابع: كنت أحاول تأمل البعد الإنساني والاجتماعي للبائعات، ووجدت أن الأهم من سوق الحمام هي القصص القصيرة وغير المعلنة التي تدور حول بطلات سوق الحمام من الفتيات والسيدات اللاتي تفتقدن أبسط حقوقهن في حياتهن الشاقة، ومع ذلك تتعاملن مع الظروف بمنتهى الرضا.



والفنان إبراهيم فيليب من مواليد 1956 في مدينة طنطا، وهو عضو بنقابة التشكيليين، ونقابة المعلمين، وحصل على دراسات تكميلية تخصص زخرفة وإعلام، كما شارك في معارض عدة بنقابة الصحفيين ومتحف "رامتان" وأتيليه القاهرة وبينالي بورسعيد، بخلاف دورات المعرض العام من 2004 إلى 2014

يذكر أن جاليري قرطبة قد احتفل العام الماضي بمرور 20 عاما على افتتاحه، نظم خلالها مئات المعارض لكبار الفنانين التشكيليين داخل مقر الجاليري، كما نظم معرضا لنخبة من أهم الفنانين التشكيليين بالقرية الذكية عام 2017.