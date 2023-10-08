هكذا علق نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي تقام في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "شوط أول جيد فيه ندية وخطورة من الإسماعيلي، بالنسبة للأهلي كعب عاشور وأسيست كوكا هما اللعبتان الأجمل، مطلوب قفشة. ورضا بدلا ممن يرهق من الجناحين، فكروني بقى.. هو الدور على ثلاثية ولا رباعية".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تقدم على الإسماعيلي بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.