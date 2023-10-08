بعد شهر ونصف من انطلاقه.. انتهاء تصوير "أنف وثلاث عيون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى صناع فيلم أنف وثلاث عيون، اليوم الأحد 8 أكتوبر من تصوير كافة مشاهده، والذي انطلق يوم 23 أغسطس الماضي، وهو من إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio. الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972. فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المنتظر طرحه قريبًا بدور العرض.

الفيلم بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى: جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.