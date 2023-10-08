محمد رمضان ينشر صورا من حفله في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيا الفنان محمد رمضان حفلا كبيرا في أسوان، أقيم مساء الجمعة بإستاد أسوان الرياضي، احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وسط حشد جماهيري كبير، ونشر رمضان صور من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق رمضان على صور الحفل: "أفريقيا طاقة إيجابية".

بدأ "رمضان" الحفل بتأدية التحية العسكرية ومن ثم توجيه الشكر للحضور وقام بغناء عدد من أغانيه الشهيرة منها "نمبر وان، مصباح علاء الدين، جيشنا صعب" ولاقت الأغاني تفاعلًا كبيرًأ بين الجمهور بالحفل.

يذكر أن، محمد رمضان عرض له مؤخرًا فيلم "ع الزيرو" وشاركته البطولة لأول مرة نيللي كريم وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.