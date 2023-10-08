أحمد العوضي يكشف عن موعد إعلان الفائزين بمسابقة مسلسل "حق عرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد العوضي عن موعد إعلان جائزة مسلسل "حق عرب" التي أطلقها منذ 4 أيام.

وكتب "العوضي" منشورًا، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "هنطلع لايف مع بعض الساعه ١١ عشان نقول العشرة الفايزين".

وسبق وأعلن أحمد العوضي عن مسابقة جديدة عبر فيسبوك، وعلق قائلا: "(المسابقة الثانية)، تم التعاقد على مسلسل (حق عرب) رمضان ٢٠٢٤، إنتاج سينرجي (تامر مرسي)، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق".

وأضاف: "ده بفضل الله وبفضل دعم اخواتي وحبهم اللي كل حاجة حلوة بتحصل بسببهم وجاييين النهاردة ننبسط كلنا، المسابقة هتبقي ١٥٠ ألف جنيه، 10 هيكسبوا كل واحد 15 ألف، السؤالين، ١ -(حق عرب) هيبقي شعبي ولا صعيدي، ٢ - (حق عرب) هيبقي أكشن ولا رومانسي ولا كوميدي، معانا أربع أيام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا".

ويواصل الفنان أحمد العوضي تصوير فيلم "الإسكندراني"، وهو آخر سيناريو كتبه الراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، قبل رحيله، وحصل المخرج خالد يوسف على أحقية إخراج السيناريو، من نجلة "عكاشة"، بشرط ألا يُحدث أي تغييرات جذرية في السيناريو الخاص بوالدها.