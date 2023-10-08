بالصور.. نجوم الفن يدعمون المقاومة الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، التعليق على الأحداث التي تشهدها فلسطين منذ صباح يوم السبت 7 أكتوبر 2023، ودعم المقاومة الفلسطينية، في حربها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

لطيفة

نشرت المطربة لطيفة، صورة للعلم الفلسطيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت: " قلبي معكم يا أهلنا في غزة، وكل فلسطين ربي معاكم ويحميكم وينصركم".

أحمد جمال

دعم المطرب أحمد جمال الشعب الفلسطيني، وذلك على حسابه الرسمي " إنستجرام"،ونشر صورة المسجد الأقصى وعلق قائلًا: "افتح المداخل صاحب الأرض داخل".

طارق العريان

علق المخرج الفلسطيني، طارق العريان، على "طوفان الأقصى"، ونشر صورة لأطفال من فلسطين يحمل أحدهم العلم الفلسطيني، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلق قائلًا: "فلسطين قضية مشروعة وحق تاريخي يحتاج دعم العالم كله والله".



أحمد الفيشاوي

دعم الفنان أحمد الفيشاوي، الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلق: "يارب احمي فلسطين وانصرها، واحفظ رجالها وأطفالها ونسائها، والمسجد الأقصي، أمين".