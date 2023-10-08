أيمن سلامة: أؤيد ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات لأن إنجازاته مملوسة

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، إنه يدعم ويؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى انتخابات الرئاسة لأنه الأجدر لرئاسة مصر، وهو الذى أنقذ مصر من الإرهاب وحمل على عاتقة هموم الوطن ونجح في أن يصل به إلى منطقة أمنة ولولاه لكانت الفوضى تفشت وضاعت الدولة، مضيفا أن هذا الرجل يستحق الدعم والتأييد لأن إنجازاته مملوسة ولابد أن ندعمه حتى يستكمل مشواره، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية بين الدول.

فى وقت سابق قال الكاتب أيمن سلامة، مؤلف مسرحية "الوصية" لـ الخليج 365،" فخور بكتابة هذا العمل البطولى الذى يقدم صورة مضيئة لشاب مصري قدم حياته فداء للوطن في إحدى العمليات التي قامت بها قواتنا المسلحة ضد التكفيرين على أرض سيناء تاركا وصيته التى هي عنوان المسرحية في كشكول مع زميل له لكى يقوم بتوصيلها الى والده الطبيب".

وأضاف سلامة، "حينما تم الإتفاق معى من خلال الزميل إيهاب فهمى مدير المسرح القومى لتقديم العمل المعنية قمت بقراءة كل ما يخص قصة هذا الشاب الذى تم تكريم والده من قبل بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى تأثر سيادته عند سماع القصة حينما رواها الدكتور معتز رشاد والذى كان القدر على موعد معه، حيث يدخل لغرفة العمليات ليجرى عملية جراحية لولده بعد الحادث، لكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة بين يده".