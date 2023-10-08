شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج علاء الدين مصطفى يواصل تصوير "البحر الأسود" لـ خالد الصاوى وحمزة العيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم خالد الصاوي تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد "البحر الأسود" والذي بدأ تصويره منذ أيام قليلة بصحبة المخرج علاء الدين مصطفى؛ على أن يتم الانتهاء من التصوير بشكل فعلي نهاية العام الجاري 2023.

وكشف المخرج علاء الدين مصطفى، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أن تصوير الفيلم يتم بشكل مستمر بين بطل العمل النجم خالد الصاوي وكل الأبطال المشاركين، على أن يتم إعلان اسم نجمة كبيرة خلال أيام قليلة لتلحق بأيام التصوير.

وقال علاء الدين مصطفى إنه يقوم بإخراج العمل وتأليفه، مؤكداً أنه سوف يكشف عن تفاصيل وقصة الفيلم بالكامل فور الانتهاء من التصوير؛ مشيرا إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجميع؛ ومضيفا أن الفيلم يشارك في بطولته كل من: ثراء جبيل وحمزة العيلي ويوسف عمر ومحمد الجداوي وكريم علي.

يذكر أن الفنان خالد الصاوى ظهر كضيف شرف خلال فيلم "وش فى وش" المعروض حالياً في السينمات، ومن بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.















