شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال بعد خضوعه لجراحة لقلب مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الشاعر عنتر هلال منذ أيام لجراحة في القلب وعن حالته الصحية قال شقيقة عثمان هلال هو الآن في مرحلة التعافى بعد عملية القلب المفتوح التي اجراها مؤخرا ويخضع للراحة التامة باوامر الطبيب ووجه شقيقة الشكر للنجوم الذين حرصوا لى زيارته والاطمئنان عليه ومنهم النجم حميد الشاعرى والفنان محمد محيى والفنان حسام حسنى والى كل الذين قاموا بالاتصال تليفونيا للاطمئنان عليه

الشاعر عنتر هلال كتب للعديد من المطربين المميزيين على رأسهم محمد فؤاد وحميد الشاعرى وهشام عباس وحمادة هلال لدية الكثير من الأغانى فى السينما مثل أغنية كامننا للمطرب محمد فؤاد فى فيلم إسماعيلية رايح جى ومؤلف اغانى فيلم "هندى" للفنان محد فؤاد وفيلم "كرسى فى الكلوب" وفيلم "يا تحب يا تقب " وفيلم "هندى" لمحمد هنيدى و"بونو بونو"

ويذكر ان قال الشاعر عنتر هلال، "مبسوط جدا لحضورى فى ماسبيرو بعد التطوير والذى كتب أغنية كماننا، أنا بدأت بأغنية قربى وبحبك لا واشتغلت مع سيمون وعزت أبو عوف في فرقة 4m .

وأضاف، خلال لقائه بالإعلامية ناردين جبر ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى فى التليفزيون المصرى: وحسام حسنى هو السبب في جوازى لأنه ماكانش بيشترى أغانى غير منى وكنت بكتبله بالعشم لأننا كنا ساكنين مع بعض أيام العزوبية.

وتابع: لما تحب تكتب لمطرب لازم تعيش معاه شوية وتشوفه علشان تكتب حاجة تليق عليه، وعملنا دويتو مع محمد محيى وعملتله شغل كثير جدا، وبدأنا التجربة، محيى مطرب وأنا مؤلف وحسنى بيوزع، والشريط نزل بالصدفة فى كأس العالم، وبعد انتهاء كأس العالم الناس لقيت الأغانى ظاهرة غير مألوفة والناس بتحب الغريب.

وأكمل: أنا مش عاوز أقول إنى اتظلمت فى أغنية كماننا، أنا عامل أغنية ياليل وأغانى محيى كلها وأغانى لسيمون وعملت إعلانات كثيرة جدا لأنهم مش بيحطوا اسمنا وبيحطوا اسم الوكالة، وكنت عامل أغنية بابا أوبح، وده شغل إعلانات، فى الوقت الحالى حصلت انتكاسة فى الكلمات، كلنا فاكرين الأغانى اللى الكلمات بتاعتها ليها معنى، وحاليا كتروا اللى ماسكين كشاكيل وبيكتبوا