«روبي» تعليقًا على عملية طوفان الأقصى

القاهرة- الخليج 365
شاركت الفنانة روبي، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وكتبت عن طوفان الأقصى: “هدية عيد ميلادي كدة وصلت”.
وأمس السبت، أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.
اجتياز الخط الدفاعي للعدو
وقالت المقاومة في بيان السبت: “إنه في ظل غطاء صاروخي مكثف، واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو؛ تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”.
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