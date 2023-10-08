عاجل | وفاة أحد نجوم “مسرح مصر واللوكاندة” إثر أزمة قلبية مفاجئة!

كتب امير فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 11:44 مساءً - توفي صباح يوم السبت الفنان الشاب نجم “مسرح مصر” محمد بطاوي وذلك إثر أزمة قلبية قد تعرض لها .

حيث قد أعلن إبراهيم البيه أحد أصدقائه خبر وفاته وذلك عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” قائلًا : “إنا لله و إنا إليه راجعون .. الفنان محمد بطاوي .. و آدي كمان حلم و ما تحققش”.

أشرف عبد الباقي ينعي محمد بطاوي

هذا وقد قام النجم أشرف عبد الباقي بنعيه من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعي “إنستجرام” قائلًا : ” مع السلامة يابطاوي .. ربنا يرحمك ويغفرلك يارب .. ممثل جميل ومحترم ظهر معايا في اكتر من حاجة كل الناس بتحبه .. ربنا يصبر اهله وزوجته وبنته يارب”.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان محمد بطاوي بعد ظهر أمس السبت بأحد مساجد الفيوم، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالفيوم.

معلومات عن محمد بطاوي

– هو من مواليد محافظة الفيوم، ومتزوج منذ 3 سنوات ولديه ابنة تدعى فريدة، وقد حضر حفل زواجه وعقد قرانه الفنان أشرف عبد الباقى والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، هذا بالإضافة إلى زملائه بالمسرح.

– درس بطاوي في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، بقسم التمثيل والإخراج، وقد احتفل في شهر أغسطس الماضي بنجاحه في المعهد بتقدير جيد.

– دخل محمد بطاوي مجال التمثيل عام 2007 وشارك في مسلسل “الإمام الشافعي”، كما شارك عام 2016 في مسلسل “راجل وست ستات” مع الفنان أشرف عبد الباقي في الجزء العاشر .

– هو أحد أعضاء فريق “مسرح مصر واللوكاندة” وقدم أكثر من عرض مسرحي معهم من بينهم “البنك سرقوه” .

– شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل “100 وش” لنيللي كريم وآسر ياسين، ومسلسل “خلصانة بشياكة” لأحمد مكي وشيكو و هشام ماجد، ومسلسل “سك على أخواتك” مع على ربيع .

– كما شارك بطاوي في موسم دراما رمضان الماضى في مسلسلي “حضرة العمدة” بطولة روبي، و “1000 حمدلله على السلامة” بطولة يسرا.

– رحل قبل استكمال الجزء الثاني من مسلسل “البيت بيتي”.

يذكر أنه كان يعانى قبل وفاته من أزمات صحية، وكان يتردد للطبيب بأيامه الأخيرة بحسب ما ذكره أصدقائه عبر “فيسبوك”.

الخليج 365

الخليج 365

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