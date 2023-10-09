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ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصري هند عبد الحليم لإنتقادات كثيرة، بعد أن قامت بالخضوع لعملية تجميل لإزالة الشامة التي كانت في وجهها، ومؤكدين على التغيير الجذري في شكلها الخارجي.
وعلقت هند على الإنتقادات وقالت: "فيه ناس كتير قالت إني عملت مناخيري ونفخت وشي وشفايفي. للتوضيح حاجة كمان بما إن الناس بقت بتقول كده في الوش ومش بيحسوا بحد فيه ناس كتير قالت إني عملت مناخيري ونفخت وشي وشفايفي أنا عملت كل ده؟ إمتی طیب وفين؟".
وأضافت هند: "هو انتوا مش عارفين إن البني آدم ملامحه بتتغير مع مرور السنين، وهو نفسه أصلا بيتغير مش بيروح يعمل عمليات في شخصيته ولا أحاسيسه، بس الحاجة الوحيدة اللي مش بتتغير إنه هيفضل بني آدم بیحس وبيتوجع فحطوا نفسكوا مكان الناس أو بلاش.. بس مش لازم تخلوني عملت وغیرت وشيلت الحسنة اللي كانت فيها موهبتي أو الحسنة الوحيدة اللي كانت فيا زي ما ناس كتير قالت، برافو يا جماعة استمروا خليكوا أشرار أكثر وأكثر اتبسطوا".
كانت هذه تفاصيل خبر تغيير جذري في وجه هند عبد الحليم.. وهكذا ردت على الإنتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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