ميرنا وليد - بيروت - في الذكرى الخامسة لوفاة الممثلة المصرية دينا هارون، أحيت شقيقتها الممثلة المصرية تولاي هارون شقيقتها بمنشور مؤثر للغاية.

وشاركت تولاي هارون الجمهور مقطع فيديو لـ دينا، ظهرت فيه إلى جانب قبر شقيقتها، وهي ترتدي الحجاب وتقرأ القرآن الكريم.

وعلقت تولاي على الفيديو معبرة عن حزنها الكبير، وقالت: "أنا أصلا صعب إنساكي انتي كل يوم معي وحولي وإنتي معنا بروحك اللي هية بالسما عند أرحم الراحمين".

كما أعربت عن شوقها لها وألمها الكبير إزاء فراقها: "دندونة إشتقتلك.. والشوق صعب.. والفراق أصعب...متل اليوم فارقتينا متل اليوم ودعتينا".

كانت هذه تفاصيل خبر الذكرى الـ 5 لوفاة دينا هارون.. وشقيقتها تولاي تستذكرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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