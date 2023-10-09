ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن أخبار وشائعات الإرتباط ستظل تلاحق عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية جيجي حديد، حتى تدخل في علاقة حب جديدة.

فبعد الكثير من الأخبار التي أرجحت وجود علاقة حب بينها وبين الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، موعد غرامي بينها وبين الممثل العالمي برادلي كوبر غيّر مسار التوقعات.

وتصدر جيجي حديد عنواين الصحف العالمية، بعج أن تم رصدها وهي تتناول عشاء رومانسي برفقة المثل العالمي في أحد المطاعم الفاخرة وغادرا بعدها في نفس السيارة.

وأكدت تعليقات الجمهور على وجود علاقة غرامية تجمع بينهام حيث ان الثنائي لا وجد ما يربطهما سويا في العمل او العائلة.

كانت هذه تفاصيل خبر علاقة حب جديدة في حياة جيجي حديد؟ هذا ما جمعها بـ برادلي كوبر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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