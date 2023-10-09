ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني رامي عياش فرحة عروسين طلبا منه إحياء حفل زفافهما.

وشارك رامي عياش الجمهور مقطع فيديو، وثق من خلاله أجواء الفرح والرومانسية التي ملأت المكان، وعلق على الفيديو معبراً عن سعادته بمشاركتهما فرحهما، وقال: "ممتن لأنني تم اختياري لمشاركة هذا اليوم الجميل والمهم مع جميع الأشخاص الرائعين والعريس والعروس. أغني بكل قلبي من أجلهم".

وكان قد احتفل الفنان اللبناني رامي عياش بعيد ميلاده بحضور افراد العائلة والاصدقاء الا ان عيده يصادف في 18 اب وبهذه المناسبة فاجأته زوجته مصممة الازياء داليدا عياش برسالة مؤثرة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نشرت داليدا صورتين ظهرت فيهما برفقته وعلقت : "عقبال المية لاحلى زوج وأحن أب ومعلم وقدوة وأخ وصديق.. الحياة ثمينة بوجودك.. الله يخليلنا ياك، كل سنة وانت نور حياتنا وحياة كل محبينك.. بحبك".

كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش يشارك عروسين فرحهما.. وهذا ما تمناه لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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