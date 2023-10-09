إلهام شاهين: عادل إمام مش شخصية عامة علشان الناس تزوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تطمئن على الزعيم عادل إمام بشكل مستمر من خلال عائلته

وتحدثت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "أنا متطمنة عليه، حواليه عيلته كلها بيعشقوه وبياخدوا بالهم منه، ومفيش أقرب لحد غير صلة الرحم سواء أسرته أو زوجته أو أخواته، مهما خوفنا عليه هما هيخافوا عليه أكتر مننا، على صورته قدام الناس، مش من حق حد يتدخل دي حياته الشخصية، هو مش شخصية عامة علشان الناس تزوره".

وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها لم تكن متابعة جيدة للفنانات على الساحة الفنية في الوقت الحالي، من بعد جيل الفنانة منى زكي ومنة شلبي وهند صبري

وأضافت: ربما تكون هناك فنانات موهوبات ولكن مع الوقت ستظهر موهبتهم ومصر بها نجوم أقوياء.