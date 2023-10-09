إلهام شاهين: أنا مش منافقة وبقول الحقيقة وضد المتاجرة بالدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها دائما تقول الحقيقة، لكن البعض يحب النفاق.

وتابعت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "أنا مش منافقة وبقول الحقيقة، وفي ناس مش بتحب الحقيقة عاوزة النفاق، أنا مبقبلش حد ييجي على الفن وبدافع عن الدين الإسلامي الحقيقي بكل جوارحي"

وأضافت: "فيه ناس بتقول أني ضد الدين، بالعكس أنا بتكلم ضد المتاجرين بالدين واللي بيفسروا الدين غلط.. لأن الدين شي عظيم وفيه سمو وروحانيات، ربنا مش بيأمرنا غير بكل شي حلو".

وأشارت إلهام شاهين، إلى أن الله عزو جل لم يأمرنا بالقتل أو العنف أو الإغتصاب، وما يقال في بعض التفسيرات خاطئة للغاية وأنها لم تؤمن ببعض التفسيرات للأئمة والشيوخ، وتقف ضد هذه التفسيرات

واختتمت إلهام شاهين، أنها تستند على ما تقوله للعقل والمنطق والقرآن الكريم وأي كلام آخر مرفوض