مي عمر أنيقة وجوري بكر بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وخطفت من خلالها الأنظار.

مروة أنور

نشرت مروة أنور عبر صفحتها بموقع "انستجرام"، صورا لها من أمام البحر في أحدث ظهور لها، ونالت إعجاب متابعيها.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، صورا من حفله في أسوان، وعلق عليها: "أفريقا طاقة إيجابية".

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري، متابعيها صورة باستخدامها الذكاء الاصطناعي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: شوفتوني وأنا بلوند".

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت: "صباح الفل والقهوة".

نور إيهاب

نشرت الفنانة الشابة نور إيهاب، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت في "الجيم".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها أحدث ظهور لها من داخل سيارتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "الإستوري"، وظهرت بدون مكياج.

شام الذهبي

شاركت شام الذهبي، ابنة المطربة أصالة متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وهي تصنع الحلوى، وعلقت: "أخبز الكعك لأطفالي اليوم".

ديانا هشام

نشرت الفنانة الشابة ديانا هشام متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت وهي وسط الطبيعة، وعلقت على الصور: "أحلم كما لو كنت سوف تعيش إلى الأبد، عش كأنك ستموت اليوم".

ميرنا نور الدين

نشرت ميرنا نور الدين صورة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" عبر "استوري"، وظهرت خلالها وهي تقوم بالتمارين بأحد الصالات الرياضية، وظهرت بملابس رياضية.