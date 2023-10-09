نقابة المهن التمثيلية تحيل لقاء سويدان وميدو عادل لمجلس تأديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا، كشفت فيه إحالة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل لمجلس تأديب، بسبب حادثة الصفع التي وقعت في آخر ليلة عرض بمسرحية "سيد درويش"

وجاء في البيان: "قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من لقاء يحيى مصطفى سويدان، ومحمد عادل عبدالمنعم حسن، إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما.

وتابع: "التنبيه مشددًا على العضوة لقاء يحيى مصطفى سـویدان، والعضو محمد عادل عبد المنعم حسن، بعدم الإدلاء بأية معلومات أو آراء خاصة بالمشكلة لأى من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات وخلافه، لحين انتهاء مجلس التأديب".

واختتم البيان: "وتطبيقًا لنص المادة رقم ( 57 ) من قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على ( لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه )، لذا وجب التنبيه عليهما بعدم اللجوء لاتخاذ أية إجراءات قانونية لحين انتهاء مجلس التأديب"

كانت أزمة أثيرت الفترة الماضية في كواليس عرض "سيد درويش" بين بطلي المسرحية لقاء سويدان وميدو عادل، وتردد أن الأولى صفعت الثاني على وجهه. وكانت لقاء تقدمت بشكاوى ضد ميدو، يتم التحقيق فيها حاليا أمام جهات مختصة.