شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تحيل لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس التأديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بيانا فيما يخص الأزمة التي نشبت بين لقاء سويدان وميدو عادل، أثناء عرض مسرحية "سيد درويش"، وتبادل الاتهامات بينهما، وجاء البيان كالتالى:-

- قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من لقاء يحيى مصطفى سويدان ومحمد عادل عبد المنعم حسن إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما.

- التنبيه المشددا على العضو لقاء يحيى مصطفى سويدان والعضو محمد عادل عبد المنعم حسن بعدم الإدلاء بأية معلومات أو آراء خاصة بالمشكلة لأى من وسائل التواصل الإجتماعى والقنوات وخلافه لحين انتهاء مجلس التأديب.

- وتطبيقا لنص المادة رقم (57) من قانون رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على (ألا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه) لذا وجب التنبيه عليهما بعدم اللجوء لاتخاذ أية إجراءات قانونية لحين انتهاء مجلس التأديب.



