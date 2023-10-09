شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلا غنائيا فى مصر يوم 16 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني وائل جسارمصاحبة فرقتة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، حفلا غنائيا يوم 16 أكتوبر الجارى بأحد الفنادق القاهرة، يقدم فيها باقة مميزة من أغانية التي حققت نجاحا كبيرا مثل "مشيت خلاص، غريبة الناس، توعدينى، من ناحية آخرى يستغل النجم اللبنانى زيارته لمصر ويلتفى خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين لسماع عدد من الأغانى التى يختارها لضمها لالبومه الجديد.

وائل جسار

ويستعد الفنان وائل جسار لطرح أغنية رومانسية جديدة بعنوان "حد يحينى"، كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح، وينوى طرحها خلال الأيام المقبلة على قناته الخاصة على يوتيوب وكافة المنصات الإلكترونية والمحطات الإذاعية، وذلك بعدما طرح وائل جسار آخر أغنياته منذ فترة بعنوان "لو تخاصمنى" على يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى من كلمات لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.