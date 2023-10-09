أحمد العوضي يدعم الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الفنان أحمد العوضي الشعب الفلسطيني، بعد عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

ونشر العوضي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "تشرين شهر النصر من مصر لفلسطين، المقاومة حق إخواتنا الأبطال في فلسطين الحبيبة".

وفي وقت مبكر من صباح يوم 7 أكتوبر ، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة