شكرا لقرائتكم خبر عن سيرة الظاهر بيبرس تُجمل المسرح الكبير وعرض عيون الطرب بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بالعيد الـ35 لافتتاحها، حيث أقامت 3 عروض متنوعة على مسارحها الكبير، الصغير، الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

على المسرح الكبير وبحضور خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من سفراء الدول والدبلوماسيين، وتم تقديم العرض المسرحى الدرامى الاستعراضى "بيبرس الأسطورة" بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس وأقيم بالتعاون مع كل من سفارة كازاخستان بالقاهرة وصندوق دعم الثقافة الكازاخستانية بأوروبا .

وخلال الحفل قال الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا يسعدنا اليوم مشاركة مجموعة من المبدعين بجمهورية كازاخستان للاحتفال معنا بالعيد 35 لافتتاح دار الأوبرا المصرية، مما يؤكد قوة ومتانة الروابط والعلاقات بين الدولتين الصديقتين (مصر وكازاخستان)، وأضاف أنه اليوم نحتفى بذكرى مرور 800 عام على ميلاد أحد أبطال التاريخ السلطان ركن الدين الظاهر بيبرس البندقدارى قاهر المغول في معركة عين جالوت من خلال عرض مسرحى درامى استعراضى يروى سيرته ويعكس ثراء وتنوع الفنون والثقافة فى الدولة الصديقة والذى يعد نتاج حضارة ممتدة منذ قرون، وتقدم بالتهنئة لكل مبدعى مصر وفنانى الأوبرا وجميع العاملين بها بمناسبة عيدها 35، كما توجه بتحية شكر وتقدير لكل من ساهم فى إقامة وتنظيم عرض الظاهر بيبرس .

وقدم خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان، الشكر للحضور وللفنانين القائمين على العرض المسرحي، ووجه التهنئة لرئيس الأوبرا وللعاملين بها بمناسبة الاحتفال بعيدها 35 وتحدث عن افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة مشيدا بترميمه وبالفعاليات التى تضمنها اليوم الثقافي لكازاخستان بمصر.

العرض قدمته فرقة مسرح الدراما الكازاخى الأكاديمى (ماخامبيت) ومن تأليف رحيمجان أوتربايف ومن إخراج مؤرخان على تومانوف وجانات تلتايف وديكورات لتيميربك موختاروف وتناول سيرة السلطان الظاهر بيبرس وأحلامه التى نجح فى تحقيق بعضها .

وعلى المسرح الصغير وبالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة عرضت ثلاثة أفلام وثائقية من صناعة مهرجان نارا اليابانى الدولى للفيلم هم اينورى، فانتازيا منتصف الصيف، ذئاب الشرق وتم إنتاجها بهدف إلقاء الضوء على معالم مدينة نارا التى تعد أحد أجمل المناطق فى اليابان، وسعيا لإبراز جمالها وطبيعتها وتعريف العالم بثرائها وتنوع الثقافة فى مجتمعها.

كما شهد مسرح الجمهورية حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشى، تضمن مختارات من عيون الطرب، أداها كل من: نهاد فتحي، أميرة أحمد، زينب بركات، تامر عبد النبي، مصطفى النجدي وإسلام رفعت.























