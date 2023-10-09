جولة في منزل مايلي سايرس .. فخامة وديكور رائع - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بعد العمل لسنوات مع مؤسسة ديزني البارعة في صنع النجوم، ليس غريباً أن تحصد النجمة الشابة مايلي سايرس محبوبة المراهقين والمراهقات على هذا الكم الهائل من النجاح حتى أصبحت إحدى أبرزهم الآن.

ومن ثمار هذا النجاح حصلت سايرس على بيت أنيق مرفه يقع فوق أستوديوهات المدينة في كاليفورنيا الخاصة بشركة ديزني.

كانت اشترت سايرس هذا البيت الأنيق المُطل بإطلالة بانورامية على مساحة واسعة من الأماكن الخضراء والوديان والخصبة وحمام السباحة المدفأ بالطاقة الشمسية عام 2011، وهو على مساحة 5000 قدم مربع، ويحتوي على 5 غرف نوم و6 حمامات، وهو محمي بالكامل بجهاز أمن خاص حرصاً على أمنها وأمن القطع الفنية النادرة التي أقتنتها فيه، ومنها لوحات للفنان الأمريكي المعاصر بولوك الذي بيعت له أغلى لوحة في العالم عام 2006.

واكثر ما يميز المنزل أنه مصمم على شكل حرف H ويمتد على أرض واسعة تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة. بالإضافة إلى الخصوصية، وهنالك وحدة منفصلة للضيوف خارج المنزل. أما التصميم الداخلي للمنزل فغلب عليه اللون الأبيض والعدد المحدود والمدروس من قطع الأثاث والنوافذ الواسعة التي تمتد إلى السقف لتطل على الفناء الخارجي وحوض السباحة، وكذلك الأرضيات الخشبية أو الصلبة.

هذا البيت هو نموذج رائع لعمارة منتصف القرن الماضي الحديثة، وقد تم إعادة تصميمه وتجهيزه بأحدث وسائل الراحة، مع تغيير البلاط الذي استورد من Walker Zanger والأدوات الصحية من Rohr، والحجر من Cesar Stone، مع الإحتفاظ بالتصميم الأساسي.