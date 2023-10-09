ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة السورية صباح الجزائري الجمهور بحديثها عن مرورها بقصة حب عندما كانت صغيرة ومعاناتها من ذلك، قائلة: "حبيت لكن دفعت الثمن غالي و صار عندي انهيار عصبي من هالعلاقة".
وتداول الجمهور فيديو حديثها عن هذه القصة بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو من برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الآغا.
وكانت أكدت صباح الجزائري في نفس البرنامج أن شخصية "أم عصام" ومسلسل "باب الحارة" ليسا أفضل أعمالها، وأنها لا تجامل، كما إعتبرت أن الفن السوري والدراما السورية ليست بخير، وأنها لم تحصل على حقها كنجمة بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر صباح الجزائري تبكي: " صار عندي انهيار عصبي ودفعت الثمن غالي"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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